В Калининградский зоопарк привезли самку западносибирского филина

В Калининградский зоопарк из Москвы привезли самочку западносибирского филина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Птица сейчас находится на карантине. Зоологи предлагают ей разные виды пищи: мышей, курицу, говядину, печень — и новая обитательница зоопарка всё ест с удовольствием, в то время как другие животные часто бывают капризными. По истечении карантинного срока её познакомят с филином Лимоном, который живёт в зоопарке уже давно. Сотрудники надеются, что пара начнёт размножаться.