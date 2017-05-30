В Калининградский зоопарк привезли самку западносибирского филина
В Калининградский зоопарк из Москвы привезли самочку западносибирского филина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Птица сейчас находится на карантине. Зоологи предлагают ей разные виды пищи: мышей, курицу, говядину, печень — и новая обитательница зоопарка всё ест с удовольствием, в то время как другие животные часто бывают капризными. По истечении карантинного срока её познакомят с филином Лимоном, который живёт в зоопарке уже давно. Сотрудники надеются, что пара начнёт размножаться.
Сейчас зоологи придумывают птице имя. Калининградцы тоже могут в этом поучаствовать. Настоящий конкурс не объявляется, но можно предлагать варианты на странице зоопарка в соцсети
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