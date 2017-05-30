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С сентября все посылки из Китая в Россию можно будет отследить по специальным трекам

14:58
  836 0
Архив Клопс.Ru
Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов рассказал, что в сентябре в Россию перестанут приходить посылки из Китая без штрихкодов. Об этом сообщает "Российская газета".

Большая часть потерянных посылок — нерегистрируемые мелкие пакеты без возможности отслеживания трекингов. Нельзя определить место их утраты. Заместитель гендиректора "Почты России" Сергей Малышев рассказал, что отправления без штрихкодов не будут приходить  в страну благодаря двухсторонним договорённостям.
Для нас регистрация мелких пакетов критически важна. И поэтому мы ждём решения в рамках ВПС (Всемирного почтового союза, — Прим.ред.) об отказе от нерегистрируемых мелких пакетов, — заявил Страшнов.
В 2016 году 70% мелких пакетов из Китая приходили на почту без штрихкодов. В 2017 году 80% посылок регистрируемые. До начала сентября регистрировать будут и оставшиеся 20%.

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