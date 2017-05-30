Объявлен шорт-лист премии "Большая книга"

Стал известен короткий лист финалистов престижной литературной премии "Большая книга". Об этом сообщает пресс-служба национальной премии.

Список финалистов выглядит так:

1. Михаил Гиголашвили, "Тайный год"

2. Алексей Сальников, "Петровы в гриппе и вокруг него"

3. Лев Данилкин, "Ленин. Пантократор солнечных пылинок"

4. Андрей Рубанов, "Патриот"

5. Алексей Слаповский, "Неизвестность"

6. Шамиль Идиатуллин, "Город Брежнев"

7. Виктор Пелевин, "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами"

8. Сергей Самсонов, "Соколиный рубеж"

9. Сергей Шаргунов, "Катаев: ‟Погоня за вечной весной”"

10. Игорь Малышев, "Номах"



Отмечается, что в этом году были поданы 203 заявки на участие из разных городов мира. Из них 34 произведения вошли в лонг-лист. Имена трёх победителей будут объявлены в конце года.



"Большая книга" — престижная литературная премия, учреждённая в 2005 году. Занявшие первое, второе и третье места получают 3 млн, 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно.