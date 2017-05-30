ВЦИОМ: более 80% россиян выступили против ограничения времени работы магазинов
Большинство россиян не поддерживают идею ограничения времени работы супермаркетов в будние и выходные дни. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого
ВЦИОМ.
Об отрицательном отношении к предложению заявили 82% респондентов. Они считают, что уменьшение времени работы торговых сетей создаст неудобства и рост цен в небольших магазинах. Положительно к идее отнеслись 15% россиян.
Единого мнения в вопросе ограничения государством цен на продукты у жителей страны нет. Так, 14% считают, что наиболее эффективным будет государственное регулирование, 32% считают, что необходимо проводить комплекс административных и рыночных мер. 50% выступили за иные меры поддержки.
88% не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низкой стоимости. За высокое качество готовы платить больше 83% респондентов. 73% россиян сказали, что не готовы ради снижения цен мириться с уменьшением ассортимента и дефицитом продуктов первой необходимости.
Опрос проводился 14–15 апреля. В нём приняли участие 1 200 россиян в возрасте старше 18 лет.
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