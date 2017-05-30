Необычно и легко: калининградки поделились с "Твоим Бро" рецептами летних салатов

Каждый месяц в "Твоём Бро" выходит рубрика с рецептами, которыми делятся жители города, питающие особую любовь к кулинарии. На этот раз редакция сделала выбор в пользу салатов.

Летом возникает острая необходимость следить за фигурой, ведь знойный сезон вынуждает оголяться. Но, к счастью, именно в такую погоду чаще о себе даёт знать скорее жажда, нежели голод. Мы попросили девушек-красавиц, которые трепетно относятся к своему питанию, поделиться с нами любимыми рецептами летних салатов — вкусных, лёгких и как раз таких, которые не повредят вашей стройности. Секрет приготовления первого — с голубикой, сыром "Фета" и шпинатом — нам раскрыла фотограф и фуд-блогер Ольга Аветисьянц. А как готовить второй — тёплый салат со свёклой, рукколой и семенами — рассказала основательница творческого пространства "Душевная Кухня" Кристина Дергачёва.



