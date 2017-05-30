Гольдман: В следующем году приморские муниципалитеты должны начать сезон к началу мая
Гарри Гольдман
Архив Клопс.Ru
Вице-премьер регионального правительства призвал муниципалитеты раньше начинать готовиться к курортному сезону. Такое заявление Гарри Гольдман сделал во время рабочего выезда в Зеленоградск во вторник, 30 мая.
По плану все работы по подготовке будут закончены к 1 июня. Хотелось бы, чтобы у нас сезон начинался не с 1 числа, а когда люди начинают приезжать сюда на отдых. В следующем году желательно, чтобы муниципалитеты были готовы уже к началу мая, — подчеркнул Гольдман.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.