Гольдман: В следующем году приморские муниципалитеты должны начать сезон к началу мая

Вице-премьер регионального правительства призвал муниципалитеты раньше начинать готовиться к курортному сезону. Такое заявление Гарри Гольдман сделал во время рабочего выезда в Зеленоградск во вторник, 30 мая.

По плану все работы по подготовке будут закончены к 1 июня. Хотелось бы, чтобы у нас сезон начинался не с 1 числа, а когда люди начинают приезжать сюда на отдых. В следующем году желательно, чтобы муниципалитеты были готовы уже к началу мая, — подчеркнул Гольдман.