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Главная Новости Общество

В центре Калининграда неизвестные выстрелили в собаку, нужны средства на лечение (фото)

16:16
  2191 17
Фото: Екатерина Ублинская
На ул. Рокоссовского в Калининграде неизвестные выстрелили в бродячую собаку из пневматического оружия. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь КРОО "Право на жизнь" Екатерина Ублинская.

Волонтёрам позвонила очевидица, которая рассказала, что заметила на улице собаку, которая не может идти и у которой идёт кровь из спины. Приехавшая на место бригада "Права на жизнь" забрала животное и отвезла в клинику. Выяснилось, что в пса кто-то выстрелил из пневматического оружия.

Пуля застряла между позвонками, и делать операцию не представляется возможным: это может повлечь паралич. Из-за ранения собака не может ходить. Первые пять дней ей давали обезболивающие, сейчас они не требуются. Пёс имеет хороший аппетит, сам ходит в туалет, и сейчас волонтёры наблюдают, вернётся ли к задним ногам подвижность. Если нет — животное придётся усыпить.

"У нас нет условий для содержания таких собак, — объясняет Ублинская. — Трёхногие — пожалуйста! А вот инвалида, который может передвигаться только в коляске, мы содержать не можем".

Помимо этой собаки, в приюте "Права на жизнь" сейчас живёт ещё несколько животных в непростом состоянии: облысевшая среднеазиатская овчарка, а также выброшенная кем-то и сбитая машиной собака в ошейнике, которая получила перелом задней лапы. "Нам нужна помощь в лечении. Мы сами их прооперируем, но нужно заказать штифты, для овчарки нужны дорогие таблетки. Помогите!" — говорят волонтёры.
Желающие оказать помощь в содержании животных могут связаться с зоозащитниками напрямую. https://vk.com/pravo_nagizn
Напомним, телефон для обращения граждан по поводу бездомных собак на улицах Калининграда и области — 401-401.

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17 комментариев Правила комментирования

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21buz73@mail.ru
21buz73@mail.ru #
16:20
И после такого люди требуют к себе человеческого отношения. Как можно творить такое? Ст. 245 УК необходимо ужесточать и привлекать к ответственности расплодившихся подонков.
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Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
17:08
Необходимо закрывать такие рассадники антисанитарии и заразы, а собак усыплять.
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kristinaLv
kristinaLv #
17:13
Тебя, видимо, никто никогда не любил....((((( Не писал бы иначе бредятину. А может тебя тоже усыпить??
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Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
17:16
А что я не так написал? Обоснуй тогда.
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Vasilenko Vladimir
Vasilenko Vladimir #
17:19
ну так обоснуйте почему вас усыпить нельзя
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Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
17:22
Смешной ты, как и твой высер тут :)
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Vasilenko Vladimir
Vasilenko Vladimir #
17:18
себя усыпи
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Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
17:24
По существу есть чо?
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Guimplen
Quasimodovich Guimplen #
17:29
Совершенно верно!
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cajewa 1
cajewa 1 #
17:06
С какой бы я радостью сломал такому подонку челюсть.
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kristinaLv
kristinaLv #
17:11
Нам до собак еще расти… Чтоб вровень встать с их благородством! А им, вовек, не доползти, до человеческого скотства…
https://www.inpearls.ru/
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dunka s trudodnjami
dunka s trudodnjami #
17:28
Вставлю  свои   пять  копеек.  Да,  собаку   жалко.  И  даже  очень.  Она  живая.  Но  каждую  ночь  она  со  своими  сородичами  оббегает  территорию  (живу  в  этом  районе),  их  где-то  особей  5-6  и    охотятся  на  кошек.  На  Сергеева  уже  ни  одной  кошки  не  осталось.  Скоро  крысы  заедят.  И  когда  они  ночью  бегут,  то  думаешь  о  том,  как  бы  они  человека  не  разорвали.  Очень  страшно. В  воскресенье  они  валялись  на  стадионе  31-й  школы.  Хотела  сфоткать  через  ограду,  так  они  с  оскаленными  мордами  как  ринутся  ко  мне.  еле  ноги  унесла.
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Guimplen
Quasimodovich Guimplen #
17:31
Собачникам вы это не объясните. 
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Карина М.
Карина М. #
18:26
Им не объяснишь  - эти зоофашисты  всё никак не обратятся  в человеческую расу.
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Доитель молока любимых Мамокккк
Доитель молока любимых Мамокккк #
19:23
Все коменты ,под разными постит один шизоид,который пытается привлечь внимание к своей беспонтовой личности-ну трус это и психически неодекватный человек-не обращайте на идиотов внимание.Ему в реале все в морду плюют и ногами пинают,так обозленный психопат пытается тут тявкать.
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АнклБэнс
Бэнс Анкл #
22:23
Если вы так любите собак, то почему конкретно эта собака была бездомной, и никто не забрал её себе домой?
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Доитель молока любимых Мамокккк
Доитель молока любимых Мамокккк #
23:13
Что за дурак пишет такие посты?Наверно пипетка маленькая,или в детстве собака пипетку откусила,или мамка не дояная-другого объяснения идиотам сложно найти.Пишу адрес- беру такси и даить твою родительницу,срочно на дойку-пусть вымя подмоет и ляхи жирные.
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