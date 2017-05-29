В центре Калининграда неизвестные выстрелили в собаку, нужны средства на лечение (фото)

На ул. Рокоссовского в Калининграде неизвестные выстрелили в бродячую собаку из пневматического оружия. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь КРОО "Право на жизнь" Екатерина Ублинская.



Волонтёрам позвонила очевидица, которая рассказала, что заметила на улице собаку, которая не может идти и у которой идёт кровь из спины. Приехавшая на место бригада "Права на жизнь" забрала животное и отвезла в клинику. Выяснилось, что в пса кто-то выстрелил из пневматического оружия.



Пуля застряла между позвонками, и делать операцию не представляется возможным: это может повлечь паралич. Из-за ранения собака не может ходить. Первые пять дней ей давали обезболивающие, сейчас они не требуются. Пёс имеет хороший аппетит, сам ходит в туалет, и сейчас волонтёры наблюдают, вернётся ли к задним ногам подвижность. Если нет — животное придётся усыпить.



"У нас нет условий для содержания таких собак, — объясняет Ублинская. — Трёхногие — пожалуйста! А вот инвалида, который может передвигаться только в коляске, мы содержать не можем".



Помимо этой собаки, в приюте "Права на жизнь" сейчас живёт ещё несколько животных в непростом состоянии: облысевшая среднеазиатская овчарка, а также выброшенная кем-то и сбитая машиной собака в ошейнике, которая получила перелом задней лапы. "Нам нужна помощь в лечении. Мы сами их прооперируем, но нужно заказать штифты, для овчарки нужны дорогие таблетки. Помогите!" — говорят волонтёры.

Желающие оказать помощь в содержании животных могут связаться с зоозащитниками напрямую. https://vk.com/pravo_nagizn

Напомним, телефон для обращения граждан по поводу бездомных собак на улицах Калининграда и области — 401-401.