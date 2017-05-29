В мэрии рассказали, где в Калининграде летом будут ремонтировать теплосети

Городская администрация озвучила планы по ремонту теплосетей. Как сообщает пресс-служба мэрии, до конца сентября в Калининграде заменят около 14 тыс. погонных метров труб, в первую очередь там, где наиболее часто происходят аварии.

В этом году ремонт пройдёт на трубопроводах, снабжающих теплом жилые дома и социальные объекты:

1. Участок теплосети длиной 445 м на ул. Мусоргского — Калужской. Труба подаёт тепло к детскому саду №102, поликлинике Ленинградского района, Центру по профилактике и борьбе со СПИДом.

2. Участок теплосети длиной 215 м в районе ул. А. Невского, Дадаева и Артиллерийской. Получатели тепла: школа №33, главные корпуса БФУ им. И. Канта, детский сад №123.

3. Участок теплосети в районе ул. Красной (150 метров). Магистраль подводит тепло к обоим корпусам областного Дома ветеранов.