СМИ: в России разрабатывают законопроект о деятельности психологов
В МГУ создана межфакультетская рабочая группа, занимающаяся разработкой законопроекта о психологической помощи населению. Об этом сообщает
газета "Известия".
Директор центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала, что сейчас сфера деятельности и границы работы психологов до конца не определены и очень часто смешиваются с медицинской работой. В проекте закона планируется прописать права и обязанности специалистов и клиентов, которые пока не защищены от последствий деятельности непрофессионалов.
Гораздо серьёзнее проблема, связанная с услугами, которых на рынке очень много: экстрасенсорика, магия, парапсихология. Всё то, что нельзя с научной точки зрения назвать видом психологической помощи. А термины при этом используются очень похожие, и люди путаются, — отметила представитель МЧС.
В законе пропишут, что уровень образования психолога должен быть не ниже среднего. Нельзя будет работать по такой специальности после окончания двухмесячных курсов. Обсуждается вопрос и о введении сертификатов для специалистов.
Сейчас в России психологическая помощь не лицензируется и законодательно не регулируется. Похожий законопроект вносили в Госдуму в июне 2014 года, но он не был принят. На обсуждение новый законопроект планируется вынести к сентябрю.
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