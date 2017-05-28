На немецком музыкальном фестивале будут подавать пиво с помощью трубопровода

В Германии к проведению музыкального фестиваля Wacken Open Air проложат подземный трубопровод для пива. Об этом сообщает "Делфи"

Длина трубопровода составит 7 км. Трубы диаметром 35 см будут подавать пиво со скоростью кружка в секунду.

По мнению организаторов, это сделает мероприятие "более экологически чистым". Новая система позволит отказаться от использования грузовиков, которые наносят вред местным полям.

Фестиваль пройдёт в августе возле деревни Вакен. Кроме строительства трубопровода с пивом, организаторы собираются отремонтировать канализации систему доставки воды.