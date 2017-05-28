Российский режиссёр Кантемир Балагов получил награду на фестивале в Каннах

Фильм российского режиссёра Кантемира Балагова "Теснота" получил премию Международной федерации кинопрессы на 70-м фестивале в Каннах. Как сообщает ТАСС , решение в субботу объявило жюри премии во главе с американским кинокритиком Алисой Саймон.

"Теснота" стала полнометражным дебютом Балагова. 26-летний режиссёр является учеником Александра Сокурова. Фильм рассказывает о жизни еврейской семьи в 1998 году в Нальчике.

"В конце 90-х в Нальчике похищают молодого человека и его невесту, евреев по национальности, и требуют у семьи огромный выкуп. Настолько огромный, что семье приходится продать бизнес и обратиться за помощью к еврейской диаспоре", – рассказал Балагов историю, которая легла в основу фильма.

По словам режиссёра, он старался сделать так, чтобы свет, звук, монтаж, наполнение кадра передавали ощущение тесноты. Он определил его как "состояние, когда ты заполнен собой, когда в душе не хватает места для другого человека".

В основном конкурсе кинофестиваля также участвует картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Её показ завершился десятиминутной овацией. Итоги основной программы подведут вечером в воскресенье, 28 мая.