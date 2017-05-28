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На аукционе в США продали личный самолёт Элвиса Пресли

11:00
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Фото: GWS Auctions / LiveAuctioneers
2 фото
В США за 430 тыс. долларов продали личный самолёт Элвиса Пресли. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на аукционный дом GWS Auctions, который стал устроителем торгов.
 
Реактивный самолёт бизнес-класса Lockheed Jetstar, построенный в 1962 году, принадлежал Элвису и его отцу, Вернону Пресли. Музыкант сам разработал интерьер самолёта, включая обивку из красного бархата и натуральное дерево.
 
Самолёт более 35 лет находился в частной коллекции. С него сняли двигатели и не пользовались им. Аукционный дом сообщил, что самолёт можно отреставрировать и использовать на выставках.
 
Стартовую цена на торгах установили в 10 тыс. долларов. Оценочная стоимость составляла от двух до трёх с половиной млн. долларов.
 

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