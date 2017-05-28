В БВМИ им. Ф. Ушакова прошёл 16-й выпуск мичманов (фото)

В субботу, 27 мая в Балтийском военно-морском институте имени адмирала Ф. Ушакова прошёл 16-й по счёту выпуск мичманов для ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

"Погоны мичманов и дипломы получили 21 выпускник факультета средней военно-специальной подготовки. Среди стоявших в парадном строю выпускников представители из более чем 10 регионов России, причем многие из них – продолжатели военных династий", – говорится в сообщении.

В церемонии участвовали начальник БВМИ контр-адмирал Вячеслав Родионов и почётный командующий Балтфлотом адмирал Владимир Егоров. Присутствовали также общественники и представители ветеранских организаций, семьи и друзья выпускников.

В этом году, как и в предыдущих выпусках, мичманы исполнили "Гимн гардемаринов". Церемония завершилась прощанием с Боевым Знаменем института.