В РПЦ предложили передавать храмам иконы из музейных запасников

В РПЦ предложили передавать храмам иконы, находящиеся в музейных запасниках. Как сообщает ТАСС
, предложение озвучил епархиальный древлехранитель Московской городской епархии Леонид Калинин.
"Возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных, где находится очень много икон еще со времени разорения церкви, и они, к сожалению, находятся там мертвым грузом, могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещения церкви", – заявил Калинин.
Представитель РПЦ подчеркнул необходимость соблюдения правил хранения экспонатов. Он рассказал о ведущейся работе по созданию церковных музеев.
"Многие предметы приобретают определенную ветхость, не могут использоваться в богослужениях и переходят в режим бережного хранения, – отметил Калинин. – Важно, чтобы в церковное сознание было внедрено то положение, которое принято и в государственной музейной сфере. Мы понимаем, что не следует создавать параллельных критериев оценки и правил хранения, показа и прочего. Мы придерживаемся того, что это должно быть единообразно как в государственной, так и в церковной сферах".
В декабре 2016 года в здании Православной гимназии открылся первый в регионе православный музей
. В его собрании – старинные книги и иконы, коллекция медного литья, эксизы настенных росписей. Коллекция учреждения начала формироваться в 2008 году.
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