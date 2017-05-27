В РПЦ предложили передавать храмам иконы из музейных запасников

В РПЦ предложили передавать храмам иконы, находящиеся в музейных запасниках. Как сообщает ТАСС , предложение озвучил епархиальный древлехранитель Московской городской епархии Леонид Калинин.

"Возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных, где находится очень много икон еще со времени разорения церкви, и они, к сожалению, находятся там мертвым грузом, могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещения церкви", – заявил Калинин.

Представитель РПЦ подчеркнул необходимость соблюдения правил хранения экспонатов. Он рассказал о ведущейся работе по созданию церковных музеев.

"Многие предметы приобретают определенную ветхость, не могут использоваться в богослужениях и переходят в режим бережного хранения, – отметил Калинин. – Важно, чтобы в церковное сознание было внедрено то положение, которое принято и в государственной музейной сфере. Мы понимаем, что не следует создавать параллельных критериев оценки и правил хранения, показа и прочего. Мы придерживаемся того, что это должно быть единообразно как в государственной, так и в церковной сферах".