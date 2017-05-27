Сбербанк протестирует беспилотники для доставки наличных
Сбербанк проведёт испытания беспилотников, которые будут доставлять наличные. Об этом сообщает
Rambler News Service с ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.
"Новое направление – это дроны, это тоже в сфере нашего внимания, – рассказал Кузнецов. – Наша лаборатория, конечно же, использует возможности использования дронов для целей повышения эффективности нашей работы. Одно из направлений – доставка материальных ценностей. Мы не исключаем, что дроны будут использоваться для доставки денежной наличности".
Кузнецов отметил, что в России есть определённые ограничения на подобную практику, но с этим "тоже работают". Тестирование планируют провести в Казани через месяц.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.