Сбербанк протестирует беспилотники для доставки наличных

Сбербанк проведёт испытания беспилотников, которые будут доставлять наличные. Об этом сообщает Rambler News Service с ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

"Новое направление – это дроны, это тоже в сфере нашего внимания, – рассказал Кузнецов. – Наша лаборатория, конечно же, использует возможности использования дронов для целей повышения эффективности нашей работы. Одно из направлений – доставка материальных ценностей. Мы не исключаем, что дроны будут использоваться для доставки денежной наличности".

Кузнецов отметил, что в России есть определённые ограничения на подобную практику, но с этим "тоже работают". Тестирование планируют провести в Казани через месяц.