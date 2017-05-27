Минобороны закупит для военных санаториев России ванны для подводного массажа
Министерство обороны планирует оснастить российские военные санатории ваннами для подводного массажа. Как сообщает Rambler News Service
, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Общая стоимость контракта составляет 4,38 млн рублей, стоимость каждой ванны – 292,4 тыс рублей. Всего планируется закупить 15 ванн, которые должны быть поставлены заказчику до 10 ноября 2017 года.
Ванны для подводного массажа передадут в военные санатории в Калининградской, Московской, Ленинградской, Самарской и Челябинской областях. Они появятся также в военно-медицинских организациях Краснодарского и Приморского краёв и в Крыму.
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