Минобороны закупит для военных санаториев России ванны для подводного массажа

Министерство обороны планирует оснастить российские военные санатории ваннами для подводного массажа. Как сообщает Rambler News Service , соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Общая стоимость контракта составляет 4,38 млн рублей, стоимость каждой ванны – 292,4 тыс рублей. Всего планируется закупить 15 ванн, которые должны быть поставлены заказчику до 10 ноября 2017 года.

Ванны для подводного массажа передадут в военные санатории в Калининградской, Московской, Ленинградской, Самарской и Челябинской областях. Они появятся также в военно-медицинских организациях Краснодарского и Приморского краёв и в Крыму.