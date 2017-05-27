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"Было плохо до тошноты": в США мусульманин требует $100 млн за пиццу со свининой

26 мая 201720:50
  1785 0
Архив Клопс.Ru
В США мусульманину дважды продали пиццу с колбасой из свинины, несмотря на его просьбу обойтись без неё. Мужчина подал иск против пиццерии и теперь требует 100 миллионов долларов компенсации. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Detroit Free Press.
 
В марте житель города Дирборн (штат Мичиган) Мохаммад Баззи заказал пиццу в сети Little Caesars. Блюдо имело маркировку "халяльное", то есть соответствующее правилам приготовления пищи в исламе. Мужчина вместе с женой попробовали пиццу, и поняли, что едят пепперони из свинины. Мусульманин подал жалобу в полицию. Когда Мохаммад Баззи заказал пиццу во второй раз, она также содержала свинину, сообщает СМИ.
 
"Нам было плохо до тошноты", — утверждают супруги в судебном иске.
 
Адвокат Мохаммада Баззи намерен перевести иск в групповой. Он отмечает, что в принципе не существует такого понятия, как халяльная свинина. "Она вообще запрещена в исламе", пишет газета, ссылаясь на слова адвоката.
 

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