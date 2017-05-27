"Было плохо до тошноты": в США мусульманин требует $100 млн за пиццу со свининой

В марте житель города Дирборн (штат Мичиган) Мохаммад Баззи заказал пиццу в сети Little Caesars. Блюдо имело маркировку "халяльное", то есть соответствующее правилам приготовления пищи в исламе. Мужчина вместе с женой попробовали пиццу, и поняли, что едят пепперони из свинины. Мусульманин подал жалобу в полицию. Когда Мохаммад Баззи заказал пиццу во второй раз, она также содержала свинину, сообщает СМИ.

"Нам было плохо до тошноты", — утверждают супруги в судебном иске.

Адвокат Мохаммада Баззи намерен перевести иск в групповой. Он отмечает, что в принципе не существует такого понятия, как халяльная свинина. "Она вообще запрещена в исламе", пишет газета, ссылаясь на слова адвоката.