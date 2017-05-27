В Калининграде невролога признали виновной в незаконной выдаче больничных листов

Из материалов уголовного дела следует, что медицинский сотрудник, находясь на рабочем месте, дважды совершила коммерческий подкуп. Невролог незаконно выдала гражданам листки нетрудоспособности. За данные действия она получила денежные вознаграждения.

"Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении врача-невролога, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.4 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение незаконных действий)" — говорится в сообщении.

В соответствии с приговором подсудимой назначено наказание в виде штрафа.