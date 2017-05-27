В Калининграде невролога признали виновной в незаконной выдаче больничных листов
Из материалов уголовного дела следует, что медицинский сотрудник, находясь на рабочем месте, дважды совершила коммерческий подкуп. Невролог незаконно выдала гражданам листки нетрудоспособности. За данные действия она получила денежные вознаграждения.
"Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении врача-невролога, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.4 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение незаконных действий)" — говорится в сообщении.
В соответствии с приговором подсудимой назначено наказание в виде штрафа.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.