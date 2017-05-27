В субботу калининградцев приглашают на открытый турнир по фехтованию

В субботу, 27 мая, в Калининграде состоится открытый турнир по фехтованию среди ветеранов "Мастер шпаги". На мероприятие приглашаются все желающие, сообщила Клопс.Ru пресс-секретарь областной "Федерации современного пятиборья" Антонина Еньшина.

Торжественная церемония открытия состоится в 9:45, в Спортивном центре морской и физической подготовки Калининграда, на ул. Рокоссовского, 20. В турнире по фехтованию примет участие Президент Федерации современного пятиборья Калининградской области Артур Крупин.

"Фехтование – это шахматы в движении. Фехтование развивает реакцию, помогает быстро и четко принимать решение. Как вид спорта, он выделяется среди прочих своей эcтетикой и богатством истории. Его принято считать cпортом, искусством, военной наукой, средством воспитания. Мы рады, что все больше жителей Калининграда и области занимаются спортом. Для спорта нет границ", – подчеркнул он.

Соревнования начнутся в 10:00. Во время них спортсмены расскажут гостям об этом виде спорта, дадут примерить фехтовальную маску, подержать шпагу. Научат основным позициям в фехтовании, отметила Антонина Еньшина.

Предварительные бои проведут по подгруппам из 6-7 человек. Соперники будут состязаться до выявления 16 сильнейших спортсменов.

"В полуфинальных боях принимает участие 8 спортсменов, которые соревнуются между собой за абсолютное первенство. Бои проводятся по правилам прямого выбывания на 12 уколов (побед) с дублями, время боя 6 минут. В финальных поединках принимает участие 4 спортсмена", — говорится в сообщении.