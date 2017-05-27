Калининградцы предложили включать ветеранов в общественные советы при министерствах

Представители калининградских общественных организаций считают, что ветераны должны войти в состав общественных советов при каждом министерстве. Такое предложение озвучил руководитель регионального отделения "Общероссийского движения поддержки флота" Юрий Корольчук во время встречи с заместителем полномочного представителя президента в СЗФО Михаилом Ведерниковым, в пятницу, 26 мая.

"Хотелось бы, чтобы при каждом министерстве в общественных советах были представители ветеранов, у многих из нас за плечами колоссальный опыт", — отметил Корольчук.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, калининградцы рассказали замполпреда о своей работе. К примеру, руководитель регионального "Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области" Владимир Нижегородцев отметил, что благодаря поддержке президенту удалось возродить газету "Страж Балтики". Он отметил также, что ветеранским организациям ВМФ есть смысл объединяться для решения общих задач.

"В Калининградской области 46 ветеранских организаций. Я приятно удивлён, что все они очень активные. Обещаю подключиться к решению существующих проблем", — подчеркнул Михаил Ведерников.