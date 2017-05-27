В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, пропавшего после ссоры с гражданской женой (фото)

В Калининграде ищут Ивана Федоровича Светильникова, пропавшего после семейной ссоры. Об этом Клопс.Ru рассказала гражданская жена мужчины — Светлана Бесшапошникова.

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России. В данный момент сотрудники полиции предпринимают меры, привлекают дополнительные силы для поиска. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

12 мая 2017 года Иван Светильников, 1979 года рождения, ушёл из дома по адресу Московский проспект, 36. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

15 мая супруга получила от него смс. "Это было сообщение о попытке снять деньги с банкомата, расположенного на ул. Багратиона, 58-64", — рассказала Светлана. 21 мая женщина написала заявление в полицию, в отдел Ленинградского района ОУР УМВД по Калининграду.

Приметы разыскиваемого: мужчине на вид 38-40 лет, рост 170-172 сантиметров, русые волосы. Иван был одет в чёрную форменную куртку, чёрные джинсы, чёрные туфли.