В Куршском заливе найдено тело третьего рыбака из пропавших 30 апреля
Куршский залив
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32-летнего мужчину нашёл в устье реки Немонин возле посёлка Головкино Полесского района его отец в пятницу, 26 мая. На место выезжал следователь СК Гурьевского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР. Следов криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование, проводится проверка.
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