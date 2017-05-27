Суд запретил продавать сигареты в двух "Викториях" из-за соседства с детсадами

Прокуратура Центрального района Калининграда через суд запретила продавать табачную продукцию в двух магазинах "Виктория Квартал" из-за того, что рядом находятся детсады. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.



Проверка установила, что в магазине на ул. Красносельской, д. 13/19, сигареты продаются на расстоянии 26 метров от детсада №79. В магазине на пр. Победы, д. 137, тоже продаются табачные изделия, а детский сад №73 находится в 35 метрах.



Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием признать незаконной продажу в этих магазинах сигарет. Суд заявления прокурора удовлетворил. Решения суда пока не вступили в законную силу.