Граффити как заработок: "Твой Бро" рассказывает о деловом подходе к уличному искусству

Портал "Твой Бро" выпустил второй материал серии "Твой Pro" , посвящённый тонкостям различных профессий. В нём калининградский граффити-художник Кирилл Гейнц рассказывает о том, как ему удаётся заработать на любимом деле.
"Не могу сказать, когда именно у меня появилась тяга к рисованию. По-моему, она либо есть, либо её нет. Озарение в духе "О, я буду рисовать! " — что-то из серии фантастики, — говорит Кирилл. — А так я обучался в градостроительном колледже на архитектора, но, отучившись 4 года, осознал, что это не то направление, в котором я хочу в будущем работать. Профессионально граффити я занимаюсь уже 7 лет, а начинал не как профессиональный граффитист, а как любитель. И постепенно, набивая руку, я осознал, что можно не только разрисовывать городские пустые стены, но и украшать чьи-то заведения и даже жилые помещения не за "просто так".
Я организовал Gzelstudio, где вместе со своей небольшой командой художников и дизайнеров мы предлагаем услуги по художественному оформлению и граффити-дизайну. У нас самые разноплановые заказы — от портретов и эскизов татуировок до больших заказов от министерств и крупных компаний, таких как "Янтарьэнерго". Последние заказывали у нас роспись электроподстанций в тематике к ЧМ по футболу 2018, она находится на пересечении улиц А. Невского и Артиллерийской. С "Янтарьэнерго" мы и дальше будем сотрудничать, вот сейчас разрабатываем эскизы для других подстанций".
Полную версию материала читайте на портале "Твой Бро".
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