СПЧ предложил Путину провести первую в России административную амнистию
Совет при президенте по правам человека предложил Владимиру Путину провести первую в России административную амнистию. Об этом сообщает
"Коммерсант".
Авторы инициативы уже передали проект концепции в администрацию главы государства. Они предложили приурочить амнистию к столетию Октябрьской революции. Глава СПЧ Михаил Федотов сказал: "Она (амнистия — Прим. ред.) хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления". Коснуться инициатива может миллионов россиян.
В 2016 году к административной ответственности привлекли 6,4 млн жителей страны. Оштрафовали в России 3,7 млн граждан, а административный арест в качестве меры наказания избрали для 1,1 млн человек.
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