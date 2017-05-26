СПЧ предложил Путину провести первую в России административную амнистию

Совет при президенте по правам человека предложил Владимиру Путину провести первую в России административную амнистию. Об этом сообщает "Коммерсант".



Авторы инициативы уже передали проект концепции в администрацию главы государства. Они предложили приурочить амнистию к столетию Октябрьской революции. Глава СПЧ Михаил Федотов сказал: "Она (амнистия — Прим. ред.) хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления". Коснуться инициатива может миллионов россиян.



В 2016 году к административной ответственности привлекли 6,4 млн жителей страны. Оштрафовали в России 3,7 млн граждан, а административный арест в качестве меры наказания избрали для 1,1 млн человек.