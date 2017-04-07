Текст "Тотального диктанта" калининградским чиновникам прочтёт Алиханов

В Калининградской области с субботу, 8 апреля, пройдёт ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Одной из площадок акции станет региональный кабмин. Для чиновников текст диктанта прочтёт врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.



Особо отличившиеся участники диктанта получат в награду книги отечественных классиков. Те, кто покажет плохие результаты, получат предложение пройти курсы повышения грамотности.



"Калининградская область расположена в сердце Европы, не имея общих границ с другими субъектами России. Поэтому особенно важно сохранять в нашем регионе любовь и уважение к русскому языку и русской культуре. Именно поэтому правительство Калининградской области станет участником всероссийской акции "Тотальный диктант", которая направлена на развитие грамотного письма, бережного и уважительного отношения к русскому языку. Это неотъемлемая часть общей культуры каждого человека, который ратует за сохранение русских корней", — сказал Алиханов.



"Тотальный диктант" пройдёт в Калининградской области в четвёртый раз. Участие в акции принимают все желающие. Проходит мероприятие в городах страны в один и тот же день.