Правительство: калининградцы стали вдвое чаще жаловаться на управляющие компании

Качество услуг управляющих компаний снизилось, а количество жалоб населения на их работу увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом, по сообщению пресс-службы правительства Калининградской области, рассказала врио министра регионального надзора Елена Серая.

Речь о вопросах ЖКХ зашла на расширенном заседании областной Общественной палаты. Там обсудили проект закона, согласно которому Минконтроля передаст часть полномочий по контролю над работой управляющих компаний органам местного самоуправления.

По словам Елены Серой, сейчас управляющие компании превратились в посредников, обслуживающих дома на аутсорсинге либо по договору подряда, что сказалось на их качестве. Сейчас муниципалитеты не могут сами выносить УК предписания. Изменить это предлагается в проекте закона. Он также позволит ускорить проведение проверок по жалобам населения. Сейчас в правительстве ведётся работа над предложениями от Калининградской области в Федеральное собрание РФ по урегулированию жилищного законодательства.

Серая также сообщила, что на сайте Минконтроля будут публиковать рейтинги управляющих компаний. По её словам, инициатива поступила от самих УК. Сведения будут обновляться каждую неделю.