Жители бывшего Дома ветеранов в Калининграде попросили сменить название учреждения

Отделению госпиталя для ветеранов войн, в которое не так давно превратился Дом ветеранов, могут присвоить другое название. Об этом шла речь на встрече жителей учреждения и врио вице-премьера Ильи Баринова, в среду, 6 апреля.

В беседе с чиновником пожилые калининградцы посетовали, что после объединения Дома ветеранов и госпиталя в одно соцучреждение они превратились из постояльцев жилого дома в жителей госпиталя.

"Наш Дом ветеранов считается лучшим в РФ. Кто бы к нам ни приезжал, всегда такие оценки слышим. А вот теперь он называется не "Дом ветеранов", а "отделение госпиталя", и как-то это нас смущает", – сообщила ветеран Антонина Демешева.

"Возможно, сам титул учреждения надо будет немного изменить. Мы готовы вместе с вами обратиться к президенту, чтобы нам это разрешили. Я согласна, что "Дом ветеранов" – это красивое, хорошее название. Может быть, вообще, эту территорию назвать "ветеран-квартал" или "квартал ветеранов"? Давайте вместе думать", – тут же отозвалась врио министра соцполитики Анжелика Майстер.

Илья Баринов тоже не остался в стороне от обсуждения и пообещал помочь ветеранам разрешить важный для них вопрос: "Давайте посмотрим, что там можно сделать с юридической точки зрения. Думаю, что там всё не настолько сложно. А может, лучше "Дом заслуженных людей"?"

Тут же посыпались предложения от ветеранов провести референдум по поводу нового названия учреждения. Чиновники воодушевленно закивали. "Давайте попробуем", – заключила Майстер.