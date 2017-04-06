Калининградские подстанции к ЧМ-2018 попали в десятку перспективных проектов Минэнерго

Подстанции "Береговая" и "Храброво", строительство которых ведётся в Калининградской области, попали в десятку лучших проектов Минэнерго. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Янтарьэнерго".



Возведение объектов ведётся в регионе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Подстанция "Береговая" на 110 киловольт строится на острове Октябрьский и будет обеспечивать энергией стадион на 35 тыс. мест и использоваться для развития прилегающей территории.

Место строительства подстанции "Береговая". Фото пресс-службы АО "Янтарьэнерго"

Подстанция "Храброво" возводится на территории между посёлками Храброво и Привольное Зеленоградского района. Она будет обеспечивать энергией объекты инфраструктуры аэропорта и системы диспетчерского управления к ЧМ-2018.

Место строительства подстанции "Храброво". Фото пресс-службы АО "Янтарьэнерго"

Среди других выделенных Минэнерго перспективных проектов — газопроводы "Сила Сибири" и "Ухта —Торжок — 2", месторождение имени Владимира Филановского в Каспийском море, проект "Ямал СПГ", якутская ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань. Эти проекты, по мнению ведомства, дадут мощный толчок развитию перспективных направлений экономики и промышленности.