Пассажиры московского рейса остались без багажа по прилёте в Калининград

Почти все пассажиры рейса из Внуково 5 апреля не получили свой багаж по прилёте в Калининград. Об этом Клопс.Ru рассказала летевшая из Москвы калининградка Юлия.

"Возвращалась из Москвы в Калининград. На ленте мы не обнаружили своих сумок. Перед нами получил багаж какой-то другой рейс. Опять была толкучка, как положено — огромное количество народу. По громкой связи прозвучало предложение пройти в пункт розыска. Почти весь рейс, человек сто, выстроился в очередь в эту маленькую коморку. Суматоха, толкотня. Самое неприятное, что я до сих пор не могу уточнить, каким рейсом прилетит мой чемодан, потому что дозвониться невозможно", — уточняет Юлия.

В пресс-службе аэропорта Храброво уточнили, что багаж пассажиров рейса SU-6125 пришёл накануне ночью. "Он весь доставлен в аэропорт, сейчас идёт его оформление. Служба обработки багажа сейчас перегружена. Мы просим пассажиров набраться терпения", — заявила пресс-секретарь калининградского аэропорта Наталья Грицун. Она также уточнила, что накладка у авиакомпании могла возникнуть из-за того, что этим же бортом прилетели пассажиры ранее отменённого вечернего рейса.