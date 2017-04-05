В Госдуме предложили пожизненно лишать прав водителей, повторно севших за руль пьяными

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв выступил с предложением пожизненно лишать прав автомобилистов за управление транспортом без водительского удостоверения. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Что касается повторного управления транспортным средством лицом, лишённым прав, а также повторного управления транспортным средством лицом, которое ранее привлекалось к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Они должны нести наказание вплоть до пожизненного лишения права управления транспортным средством, — сказал депутат. Он не уточнил, когда законопроект будет внесён в Госдуму.

В 2014 году ГД ввела ответственность за пьяную езду . Если в течение года водитель, уличённый в пьянстве за рулём, будет пойман вторично, его будут судить по статьям Уголовного кодекса (УК), а не Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).



За сам факт рецидива управления автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в сумме 200–300 тысяч рублей. Возможны и другие варианты наказания: лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на тот же период или обязательные работы на срок до 480 часов. В течение трёх лет виновный будет лишён права занимать определённые должности.