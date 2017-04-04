Пятикоп: Стала известна стоимость льготных авиабилетов в Москву

Авиабилет из Калининграда в Москву в период с 15 мая по 15 октября будет стоить 3800 рублей. Цена максимальная, об этом в Facebook сообщил депутат Госдумы Александр Пятикоп.

Он отметил, что на сезон предоставят 181 тысячу льготных билетов. Этого количества "должно хватить всем желающим". Пятикоп напомнил, что в прошлом году остался неиспользованным 91 млн рублей, выделенный на компенсацию авиаперевозок калининградцам.