Пятикоп: Стала известна стоимость льготных авиабилетов в Москву
Авиабилет из Калининграда в Москву в период с 15 мая по 15 октября будет стоить 3800 рублей. Цена максимальная, об этом в Facebook сообщил депутат Госдумы Александр Пятикоп.
Он отметил, что на сезон предоставят 181 тысячу льготных билетов. Этого количества "должно хватить всем желающим". Пятикоп напомнил, что в прошлом году остался неиспользованным 91 млн рублей, выделенный на компенсацию авиаперевозок калининградцам.
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