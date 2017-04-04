Директор "Альты" рассказал, когда закончатся места на калининградских кладбищах

Мест на городских кладбищах Калининграда хватит точно на ближайший десяток лет. Об этом сообщил во время рабочего выезда, во вторник, 4 апреля, директор МУП "Альта" Олег Быков.

"У нас земельные ресурсы истощаются: и вокруг Калининграда, и вокруг каких-то маленьких городов в нашей области земли уже не остаётся для новых кладбищ. В Калининграде на ближайшие 10-15 лет хватит мест и вопросов не будет возникать", - уточнил Быков.

После того, как ресурсы городских кладбищ будут исчерпаны, хоронить калининградцев придётся уже не рядом с городом, а в области. Муниципальное предприятие очень рассчитывает на появление к этому времени ещё и крематория.

"Кремационная отрасль, как альтернатива будет присутствовать, потому что люди хотят кремироваться. Они везут своих близких либо в Литву, либо в Белоруссию, либо в Польшу. Таких людей достаточно много", - пояснил Быков.