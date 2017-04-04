Директор "Альты" рассказал, когда закончатся места на калининградских кладбищах

Мест на городских кладбищах Калининграда хватит точно на ближайший десяток лет. Об этом сообщил во время рабочего выезда, во вторник, 4 апреля, директор МУП "Альта" Олег Быков.
"У нас земельные ресурсы истощаются: и вокруг Калининграда, и вокруг каких-то маленьких городов в нашей области земли уже не остаётся для новых кладбищ. В Калининграде на ближайшие 10-15 лет хватит мест и вопросов не будет возникать", - уточнил Быков.
После того, как ресурсы городских кладбищ будут исчерпаны, хоронить калининградцев придётся уже не рядом с городом, а в области. Муниципальное предприятие очень рассчитывает на появление к этому времени ещё и крематория.
"Кремационная отрасль, как альтернатива будет присутствовать, потому что люди хотят кремироваться. Они везут своих близких либо в Литву, либо в Белоруссию, либо в Польшу. Таких людей достаточно много", - пояснил Быков.
О том, что места на калининградских кладбищах скоро закончатся говорили и раньше. Причем сроки назывались менее оптимистичные. В 2012 году начальник отдела благоустройства Светлана Гончарова сообщила, что ресурсы будут исчерпаны уже через пять лет.
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