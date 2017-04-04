В Калининграде
В Калининграде
+14 °C
днем
+1 °C
ночью
04 апреля 2017 г. 13:41
94 058 пользователей
за 24 часа на сайте
56.42 +0.31
Курс ММВБ на 04 апреля 2017, 13:00
60.04 +0.19
Курс ММВБ на 04 апреля 2017, 13:00
14.18 0.0
Курс ЦБ на 05 апреля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

УМВД: поджогов автомобилей в Калининградской области в этом году стало больше

Автор: Екатерина Медведева
11:30
  464 1
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининградской области в 2017 году наблюдается увеличение числа поджогов автомобилей. Об этом во вторник, 4 апреля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил начальник Управления уголовного розыска регионального УМВД Сергей Порывакин.

По словам полицейского с начала 2017 года уже было зафиксировано 25 случаев поджога машин, тогда как за аналогичный период 2016 года - всего 16. Однако и раскрываемость поджогов в этом году тоже несколько выше: в 2016 году раскрыто было шесть дел о поджогах машин, а в текущем — восемь.

Такое небольшое количество раскрытых преступлений связано с тем, что каждый поджог индивидуален. Здесь не прослеживается серийность, нет каких-то пироманов… В каждом случае это отдельная история", — пояснил слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Порывакин.

Он отметил, что мотив преступления в каждом случае абсолютно разный. Часто поджог связан с долговыми обязательствами (либо сам потерпевший должен денег, либо ему кто-то должен).

А ещё имущественные отношения, любовные треугольники, бытовые конфликты (например, человек не там поставил свою машину или на дороге где-то конфликт произошёл). Мотивов море…" — перечислил Порывакин.

По словам полицейского, такого фактора, как сезонность поджогов машин, не существует — поджигателей не интересует ни время года, ни погода; а сами машины тоже загораются в любое время из-за технической неисправности.

Какое наказание ждёт поджигателей

За уничтожение чужого автомобиля огнём предусмотрена ответственность по части 2 статьи 167 (умышленное повреждение либо уничтожение имущества путём поджога), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По этой статье реальный срок отбывает небольшое количество людей. Однако даже сейчас в СИЗО содержатся лица, на период следствия подозреваемые в поджоге, — подчеркнул Порывакин. — Доказательства собрать можно, если организовать работу и кропотливо провести её. Есть люди, которые что-то видели, видеокамеры, какие-то следы всё равно остаются на месте происшествия (бутылки пластиковые, в которых была принесена жидкость, или какие-то факелы, тряпки…). Если всё это в совокупности собрать, то доказать можно", — заключил Порывакин.

Напомним, что в ночь на 31 марта на ул. Летней загорелось несколько припаркованных во дворе машин. На место происшествия выезжали два пожарных расчёта. От огня пострадали Citroen, Peugeot, Mitsubishi, Skoda и Rover. Полиция рассматривает две версии: поджог и возгорание из-за технической неисправности. Так как на месте происшествия предметов, свидетельствующих о поджоге, обнаружено не было, то следователи склоняются больше ко второй версии.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
shchors25
shchors25 #
13:35
Народ по результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
Ответить Цитировать

Главные темы дня

В метро Петербурга произошёл взрыв, 11 человек погибли (фото, видео, обновляется)
03 апреля 201714:03
  43471 16
В метро Петербурга произошёл взрыв, 11 человек погибли (фото, видео, обновляется)
Последний шанс: калининградцам предлагают квартиры в центре города по специальной цене
Фото горячей новости
11:00
  7576
Сапёры рассказали о содержимом чемодана, найденного на Ленинском проспекте (фото)
Фото горячей новости
10:48
  5937 3
Ургант снова пошутил про Калининград в эфире "Прожекторперисхилтон"
Фото горячей новости
10:46
  5913 4
В России ввели ограничения для водителей со стажем менее двух лет
Фото горячей новости
09:58
  13734 8

Лента новостей

Картинка
Комитет ГД одобрил перенос выборов президента России 2018 года на годовщину присоединения Крыма
13:38
  44 0
Картинка
В Калининграде судят заведующую отделением горбольницы №2 за "мёртвые души" в стационаре
13:37
  60 0
Картинка
Храброво возобновил работу в связи с улучшением погоды
13:25
  131 0
Картинка
С пятницы ЕС введёт усиленный контроль на погранпереходах
13:07
  516 0

Авторские колонки

Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  5400 1
Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  6315 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo