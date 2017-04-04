УМВД: поджогов автомобилей в Калининградской области в этом году стало больше

В Калининградской области в 2017 году наблюдается увеличение числа поджогов автомобилей. Об этом во вторник, 4 апреля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил начальник Управления уголовного розыска регионального УМВД Сергей Порывакин.



По словам полицейского с начала 2017 года уже было зафиксировано 25 случаев поджога машин, тогда как за аналогичный период 2016 года - всего 16. Однако и раскрываемость поджогов в этом году тоже несколько выше: в 2016 году раскрыто было шесть дел о поджогах машин, а в текущем — восемь.



Такое небольшое количество раскрытых преступлений связано с тем, что каждый поджог индивидуален. Здесь не прослеживается серийность, нет каких-то пироманов… В каждом случае это отдельная история", — пояснил слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Порывакин.



Он отметил, что мотив преступления в каждом случае абсолютно разный. Часто поджог связан с долговыми обязательствами (либо сам потерпевший должен денег, либо ему кто-то должен).



А ещё имущественные отношения, любовные треугольники, бытовые конфликты (например, человек не там поставил свою машину или на дороге где-то конфликт произошёл). Мотивов море…" — перечислил Порывакин.



По словам полицейского, такого фактора, как сезонность поджогов машин, не существует — поджигателей не интересует ни время года, ни погода; а сами машины тоже загораются в любое время из-за технической неисправности.

Какое наказание ждёт поджигателей

За уничтожение чужого автомобиля огнём предусмотрена ответственность по части 2 статьи 167 (умышленное повреждение либо уничтожение имущества путём поджога), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.



По этой статье реальный срок отбывает небольшое количество людей. Однако даже сейчас в СИЗО содержатся лица, на период следствия подозреваемые в поджоге, — подчеркнул Порывакин. — Доказательства собрать можно, если организовать работу и кропотливо провести её. Есть люди, которые что-то видели, видеокамеры, какие-то следы всё равно остаются на месте происшествия (бутылки пластиковые, в которых была принесена жидкость, или какие-то факелы, тряпки…). Если всё это в совокупности собрать, то доказать можно", — заключил Порывакин.