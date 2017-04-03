Депутаты Госдумы предложили сажать за кражу электроэнергии

В Госдуме предложили ввести тюремный срок за кражу электроэнергии. Об этом пишет "РИА Новости"



Законопроект направили в правительство и Верховный суд депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев. Документ предлагает сажать на срок до шести лет за воровство из электросетей. Другие предусмотренные виды наказания — штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы сроком до пяти лет.



По словам авторов законопроекта, кража электроэнергии не только причиняет убытки компаниям-поставщикам, но и наносит вред безопасности на объектах электросетевого хозяйства. В результате могут пострадать сами граждане.

Законопроект предлагает освобождать от ответственности тех, кто сам добровольно возместит ущерб. Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведёт к частичной декриминализации статьи, считает Старшинов.