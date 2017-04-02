Алиханов приехал на митинг на площади Василевского на велосипеде

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов приехал на велосипеде на митинг, прошедший на площади Василевского. Об этом сообщают участники собрания в соцсетях.

В Калининграде на митинг против коррупции и за отставку мэра приехал врио губернатора. На велике pic.twitter.com/c29GUYkHvH — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) April 2, 2017

По словам участников митинга, они протестовали против коррупции, а также против застройки Нижнего озера. Глава региона, приехав на площадь Василевского, пообщался с собравшимися. Сам Антон Алиханов вечером в воскресенье оказался недоступен для комментариев.