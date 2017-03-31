В России предложили запретить продажу бытовых чистящих средств по ночам

Депутаты Заксобрания Вологодской области выступили с инициативой запретить в России ночную продажу бытовой химии. Об этом сообщает РИА "Новости"

Законопроект уж внесён на рассмотрение Госдумы. Речь в нём идет о тех средствах, в которых содержится более 25% этилового спирта. Парламентарии считают, что нужно запретить не только реализацию этой продукции ночью, но и продажу в палатках и киосках. То же самое нововведение, как ожидается, затронет парфюмерию.

Депутаты полагают, что данная мера поможет в борьбе с алкоголизацией населения. Сейчас, по их данным, до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому предназначению.