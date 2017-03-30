В Гусевском округе построят теплицу для выращивания овощей за 1,5 млрд рублей
В Гусевском городском округе планируется построить теплицу для огурцов и помидоров. На реализацию проекта потратят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает
РБК.
Теплица появится в посёлке Первомайское. В четверг, 30 марта, проект получил одобрение совета по улучшению инвестиционного климата.
Проектирование теплицы уже ведётся. Построить и ввести в эксплуатацию объект планируется летом. Главный бухгалтер ООО "Тепличный комплекс", занимающегося реализацией проекта, рассказала, что площадь теплицы составит более 8 га. Урожайность овощей в ней составит порядка трёх тонн с квадратного метра в год.
Согласно оценке инвестора, на реализацию проекта в общей сложности потребуется 1,5 млрд рублей. 450 млн рублей вложит компания, ещё 1,050 млрд — средства кредита.
С появлением теплицы компания планирует создать 110 рабочих мест. С 2021 года компания будет отчислять в бюджеты всех уровней более 10,5 млн рублей ежегодно.
Во время инвестсовета проект получил статус масштабного. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил минсельхозу региона проработать возможность участия проекта в программе субсидирования части капитальных затрат.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.