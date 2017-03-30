В Гусевском округе построят теплицу для выращивания овощей за 1,5 млрд рублей

В Гусевском городском округе планируется построить теплицу для огурцов и помидоров. На реализацию проекта потратят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.



Теплица появится в посёлке Первомайское. В четверг, 30 марта, проект получил одобрение совета по улучшению инвестиционного климата.



Проектирование теплицы уже ведётся. Построить и ввести в эксплуатацию объект планируется летом. Главный бухгалтер ООО "Тепличный комплекс", занимающегося реализацией проекта, рассказала, что площадь теплицы составит более 8 га. Урожайность овощей в ней составит порядка трёх тонн с квадратного метра в год.



Согласно оценке инвестора, на реализацию проекта в общей сложности потребуется 1,5 млрд рублей. 450 млн рублей вложит компания, ещё 1,050 млрд — средства кредита.



С появлением теплицы компания планирует создать 110 рабочих мест. С 2021 года компания будет отчислять в бюджеты всех уровней более 10,5 млн рублей ежегодно.



Во время инвестсовета проект получил статус масштабного. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил минсельхозу региона проработать возможность участия проекта в программе субсидирования части капитальных затрат.