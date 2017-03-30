Жительница Гурьевска сбросила 50 кг и попала на "Пусть говорят" с Малаховым на Первом канале

Девушка из Калининградской области сбросила пятьдесят килограммов за полтора года и попала на съёмки передачи с Андреем Малаховым на Первом канале. Об этом Клопс.Ru рассказала сама Елена Чуркина в четверг, 30 марта.
По словам девушки, она сама написала на передачу. Через некоторое время ей пришло от Первого канала приглашение на съёмки телешоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. "Приехав в столицу, я прошла кастинг. Было много участников, но я попала в ряды героев", — отметила Елена.
Скриншот страницы Елены Чуркиной в Instagram
Вес девушка начала сбрасывать в декабре 2014 года. Тогда она весила 120 кг. "За полтора года сбросила 50 килограммов, — рассказала Чуркина. — Был небольшой перерыв в связи с тем, что нельзя было тренироваться. В это время просто придерживалась правильного питания. Сейчас это мой образ жизни, и я продолжаю тренироваться. Изучаю диетологию и питание. И прочие направления в этой индустрии".
В эфир выпуск программы "Пусть говорят" должен выйти на следующей неделе.
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