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Главная Новости Общество

В Пионерском 56 земельных участков у моря продали в 30 раз дешевле их рыночной стоимости

15:51
  493 0
Фото из архива Клопс.Ru
Светлогорская межрайонная прокуратура выявила факт неправомерного распоряжения земельными участками общей площадью более 114 тыс. квадратных метров в Пионерском. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Установлено, что в 2009 году администрация МО "Пионерский городской округ" продала ООО "МосБалтСтрой" 56 земельных участков под жилую застройку в посёлке Рыбное. Эти земельные участки расположены на расстоянии от 250 до 750 метров от Балтийского моря и имеют виды разрешённого использования, предусматривающие возможность строительства индивидуальных и блокированных жилых домов.

"Данные земли не подлежали приватизации, поскольку оборот их ограничен в силу их расположения в границах курорта республиканского значения "Пионерский" и курорта федерального значения "Светлогорск-Отрадное", являющихся особо охраняемыми природными территориями", — отмечается на сайте прокуратуры.

Кроме того, за все участки общество заплатило 6 млн 26 тысяч рублей. Однако, как установила прокуратура, фактическая рыночная стоимость этих земельных участков составляет более 178 млн рублей.

Светлогорский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать сделку незаконной и запретить на этих участках строительство.

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