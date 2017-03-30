В Пионерском 56 земельных участков у моря продали в 30 раз дешевле их рыночной стоимости

Светлогорская межрайонная прокуратура выявила факт неправомерного распоряжения земельными участками общей площадью более 114 тыс. квадратных метров в Пионерском. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.



Установлено, что в 2009 году администрация МО "Пионерский городской округ" продала ООО "МосБалтСтрой" 56 земельных участков под жилую застройку в посёлке Рыбное. Эти земельные участки расположены на расстоянии от 250 до 750 метров от Балтийского моря и имеют виды разрешённого использования, предусматривающие возможность строительства индивидуальных и блокированных жилых домов.



"Данные земли не подлежали приватизации, поскольку оборот их ограничен в силу их расположения в границах курорта республиканского значения "Пионерский" и курорта федерального значения "Светлогорск-Отрадное", являющихся особо охраняемыми природными территориями", — отмечается на сайте прокуратуры.



Кроме того, за все участки общество заплатило 6 млн 26 тысяч рублей. Однако, как установила прокуратура, фактическая рыночная стоимость этих земельных участков составляет более 178 млн рублей.



Светлогорский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать сделку незаконной и запретить на этих участках строительство.