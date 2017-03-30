Глава регионального МЧС: Во время палов травы пожарные выезжают на тушение в десять раз чаще, чем обычно

Тема весенних палов травы свойственна двум областям Северо-Запада — Псковской и Калининградской. Об этом в программе "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда — Калининград" заявил руководитель главного регионального управления МЧС Алексей Бирюков.

"Везде с этим спокойнее. У нас тоже сократилось количество палов. Если сравнивать с этим же периодом в 2015 году, в 2017 году было в 2,5 раза меньше поджогов. С 2016 годом — в полтора раза. Видимо, граждане стали дисциплинированнее. Палят, чтобы не обрабатывать землю. Жители области должны понимать, что, когда мои ребята тушат траву, они могут понадобиться там, где людям нужна помощь. Для сравнения: в выходные пожарная охрана выезжает на вызовы 9–10 раз. За эти выходные мы выехали 99", — пояснил Бирюков.