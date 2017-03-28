Ярошук: Дом с "Трубящим оленем" на Моспроспекте должен стать украшением города

Александр Ярошук заявил о необходимости благоустройства участка на пересечении ул. Ялтинской и Московского проспекта. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, заявление прозвучало в ходе выездного рабочего совещания.

"Обратите внимание, мы находимся возле очень интересного жилого дома, исторического, построенного в 1929 году в стиле бау-хаус, – сказал Ярошук о зданий напротив ТЦ "Сити". – Скульптор – знаменитый Фуг. На здании есть горельеф «Трубящий олень». Грустно видеть, что делается сегодня вокруг этого дома, являющегося объектом культурного наследия муниципального значения".

По словам главы города, в настоящее время ведутся переговоры с владельцами торговых павильонов, расположенных перед зданием. Их планируют перенести в другое место, а возле дома сделать площадку с проездом на автостоянку.

"Мы ходим, чтобы это здание стало украшением города на въездной группе с Московского проспекта. Таких домов в Калининграде осталось мало. Фасад у него, конечно, в удручающем состоянии. По внутреннее состояние тоже говорить не приходится. Но мы должны это исторические наследие привести в порядок и оставить нашим потомкам", – сказал Ярошук.

Глава города напомнил, что в этом году на текущий ремонт дорог выделено более 1, 2 млрд рублей. Это позволит сделать ремонт с укладкой покрытия, нанесением разметки и обустройством пешеходных переходов.