Путин утвердил закон о натуральном возмещении по ОСАГО

Президент России Владимир Путин утвердил поправки, которые делают ремонт основным видом возмещения ущерба по ОСАГО. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Компенсация будет происходить в денежной форме, если после ДТП наступит "полная гибель" автомобиля или если стоимость ремонта превысит лимит возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей). Деньги будут выплачивать также в случаях аварий, в результате которых здоровью людей был нанесён тяжкий или средней тяжести вред. Претендовать на выплату смогут и инвалиды.
Согласно приятому закону, устанавливать при ремонте по ОСАГО запчасти, которые ранее были в употреблении, разрешено только с согласия автовладельца. Срок выполнения работ не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис может находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Калининградцам, согласно закону, могут предложить воспользоваться услугами сервисов, расположенных в Гвардейске, Талпаках, Ладушкине или Мамоново. Впрочем, не исключено, что страховщики смогут договориться и с калининградскими автоцентрами.
Станцию ремонта из предложенного страховщиком списка будет выбирать потерпевший. Для находящихся на гарантийном обслуживании машин в возрасте до двух лет страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера. Теперь при натуральной выплате автовладельцам не придётся доплачивать за износ запчастей.
Закон вступит в силу через месяц, и новые правила будут работать для договоров ОСАГО, заключённых с мая 2017 года.
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