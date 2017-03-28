Уже потратили 25 тысяч: в Калининграде волонтёры собирают деньги на лечение бездомной собаки с желтухой (видео)

Волонтёры начали сбор средств на лечение бездомной собаки, которая, по предварительным данным, болеет желтухой. Об этом сообщается на странице приюта "Ковчег" "ВКонтакте"
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Как сообщила Клопс.Ru хозяйка приюта для бездомных животных "Ковчег" Алла Вагнер, собака была подобрана на улице возле одного из торговых центров Калининграда. В настоящее время животное находится на лечении в ветеринарной клинике.
"На сегодняшний день на лечение потратили порядка 25–26 тысяч рублей. Очень дорогие препараты, только одни флакон стоит 1,8 тысячи рублей, — рассказывает Вагнер. — Врачи говорят, что состояние стабильно тяжёлое, но надежда есть".
Видео Натальи Толмачёвой
По её словам, ветеринарные врачи назвали лептоспироз — инфекционную желтуху — основным диагнозом. Точно будет известно позже, после получения анализов из лаборатории. Алла Вагнер отметила, что собака до сих пор не может сама ни ходить, ни есть. "Начала только воду пить, — говорит волонтёр. — Если выживет, то заберём её в свой приют, а после будем искать новых хозяев".
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