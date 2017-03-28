Уже потратили 25 тысяч: в Калининграде волонтёры собирают деньги на лечение бездомной собаки с желтухой (видео)

Волонтёры начали сбор средств на лечение бездомной собаки, которая, по предварительным данным, болеет желтухой. Об этом сообщается на странице приюта "Ковчег" "ВКонтакте"

Как сообщила Клопс.Ru хозяйка приюта для бездомных животных "Ковчег" Алла Вагнер, собака была подобрана на улице возле одного из торговых центров Калининграда. В настоящее время животное находится на лечении в ветеринарной клинике.

"На сегодняшний день на лечение потратили порядка 25–26 тысяч рублей. Очень дорогие препараты, только одни флакон стоит 1,8 тысячи рублей, — рассказывает Вагнер. — Врачи говорят, что состояние стабильно тяжёлое, но надежда есть".

Видео Натальи Толмачёвой

По её словам, ветеринарные врачи назвали лептоспироз — инфекционную желтуху — основным диагнозом. Точно будет известно позже, после получения анализов из лаборатории. Алла Вагнер отметила, что собака до сих пор не может сама ни ходить, ни есть. "Начала только воду пить, — говорит волонтёр. — Если выживет, то заберём её в свой приют, а после будем искать новых хозяев".