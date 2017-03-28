Калининградцы приглашаются на субботник в приют для бездомных животных

В приюте для бездомных животных "Славянское" состоится большая уборка территории. Об этом сообщается на странице КРОО "Право на жизнь" "ВКонтакте"



Мероприятие пройдёт в воскресенье, 2 апреля. "Форма одежды рабочая и тёплая. Работы много, хватит на всех. Чай и бутерброды от нас! От вас отличное настроение и желание помочь", — поясняют организаторы субботника. Как рассказала Клопс.Ru пресс-секретарь организации Екатерина Ублинская, необходимо расчистить территорию перед зданием бывших конюшен, в котором сейчас живут собаки, и выровнять там грунт — 5 апреля там начнётся монтаж ограждения. "Бонусом у нас идёт как всегда: выгул собак, почесать их, погладить", — добавила Ублинская.

Сбор на противоположной стороне от мотеля "Балтика" в 10:00. Организаторы просят тех, кто примет участие в мероприятии, отписаться в теме



В приюте "Славянское" сейчас живёт около 260 собак — в том числе доставленные туда по программе отлова, стерилизации и вакцинации безнадзорных животных, которую исполняет в Калининградской области "Право на жизнь".