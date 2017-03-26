В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
0 °C
ночью
26 марта 2017 г. 17:04
44 324 пользователей
за 24 часа на сайте
56.88 -0.59
Курс ММВБ на 26 марта 2017, 17:00
61.57 -0.39
Курс ММВБ на 26 марта 2017, 17:00
14.52 0.0
Курс ЦБ на 27 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

И панк, и розы, и премьер: как прошёл калининградский концерт "Последних танков в Париже"

Автор: Екатерина Медведева
16:57
  39 0
Фото: Владимир Аксёнов
В субботу, 25 марта, в калининградском клубе Yalta прошел концерт группы "Последние танки в Париже", которая представила местной публике новый альбом "Реакция". О том, что общего у Серова, Libertines и "ПТВП", в репортаже Клопс.Ru. 
 
В 20.00, значившихся в афише как время "начала мероприятия", в клубе было всё ещё довольно просторно. Чуть позже, когда несколько десятков человек закружится в неистовом слэмовом хороводе, станет ясно, что факт этот - скорее положительный. Неспешно пребывающая публика выглядела разношёрстно: вопреки ожиданиям увидеть только ребят категории "за тридцать" в потрёпанных кожаных куртках или батниках, в зале наблюдалось полно молодёжи и, что самое удивительное, хрупких девушек в платьях или стандартных для современного поколения матросках и очках.  
 
Спустя полтора часа, когда на сцену, без лишних прелюдий, вышли басист и соло-гитарист "ПТВП", чтобы оглушить всех трэшовыми аккордами "Время говорить", весь первый ряд у сцены будет занят длинноволосыми блондинками. Припомнив, что последнее выступление этой команды я наблюдала в питерском клубе "Молоко" полтора десятка лет назад, несколько секунд ожидания появления из-за кулис Лёхи Никонова были крайне волнительными. Опасения, что все могло в корне поменяться, не оправдались: фронтмэн коллектива все такой же заводной анархист. 
 
Несмотря на то, что Никонов взял за привычку носить чёрный пиджак, галстук и солнцезащитные очки, что, в купе с округлившимся лицом, превращает его в Пита Доэрти российского разлива, он всё ещё тот же, в хорошем смысле слова, ленинградский "неадекват". Угостил в этот вечер публику он всем, что мог только припасти такой опытный шоумен: дирижировал при помощи барабанной палочки музыкантами и зрителями, танцевал изящно вращая бедрами, мучил микрофонную стойку, а сам микрофон засовывал в расстегнутую ширинку… Несколько раз Никонов даже осыпал первые ряды зрителей лепестками белых роз. 
 
Вот стихов, зачитанных им в перерывах между композициями, было маловато. Зато многие из поэтических творений, в отличие о нового, ещё не заученного наизусть калининградцами музыкального репертуара, были продекламированы хором вместе с залом. 
 
"Я вижу, как горит двадцатый год, 
как кровью изошлась химера. 
Как обезумевший народ 
за ноги вешает премьера. 
На Лобном месте пахнет анашой 
и тёплой кровью алой, как заря. 
И это всё так хорошо, 
как жизнь, прожитая не зря», - прошепилявил музыкант и поэт неожиданно замершим в молчаливом благоговении фанатам. 
 
Помимо стихов, Никонов радовал калининградцев еще нецензурными репликами об ужасах любви, призывами танцевать или заниматься сексом и своими откровениями о том, как ему приглянулась местная публика. Толпа отвечала ему взаимностью: таких бурных оваций "Yalta" не слышала, даже когда её зал был заполнен до отказа в честь приезда каких-нибудь мегазвёзд. 
 
Позже, уже завершая выступление, Никонов спрыгнул со сцены и ринулся обниматься с поклонниками. Именно так, по всей видимости, он делал и в прошлый приезд в Калининград. А иначе как объяснить его неоднократное упоминание о том, что в зале "все те же знакомые лица" - разглядеть их сквозь темные стекла очков можно только при ближайшем рассмотрении. Ради справедливости стоит отметить, что музыкант несколько раз в довершении лирического образа, например, при словах "не смотри мне в глаза" всё-таки снимал аксессуар и, наклонив голову набок, стоя на коленях, начинал вглядываться в бушую людскую массу у себя под носом. 
 
Если говорить о репертуаре, то расслышать весь текст композиций с нового альбома "ПТВП" было непросто – микрофон солиста, по традиции, никак не хотел выстраивать звук. Однако всё самое важное Никонов либо орал, либо пропевал вместе с тремя другими участниками коллектива. Судя по этим обрывочным знаниям, "Реакция" - плод все того же неприятия к системам: как политической, так и моральных ценностей. 
 
Кстати, Леха Никонов, не в пример многим коллегам по цеху, не брезгует современной повесткой дня. Очень актуально вдруг прозвучала композиция "Пятая колонна". Чтобы поняли, о чём идет речь даже те, кто к словам вообще не прислушивается, музыкант протянул вперёд ладонь с растопыренными пальцами и обвёл ошалевшим взглядом всех присутствующих.
 
В музыкальном плане "ПТВП" тоже остались верны себе. Именно поэтому и реакция публики была соответствующей: на лирически-готических песнях парочки танцевали медляки и целовались, на по-секспистоловски панковых - скакали и толкались, на альтернативных – трясли головами и махали в такт задранными вверх руками. 
 
В общем, равнодушными к тому, что происходило на сцене, остались только два персонажа: пожилая уборщица и дама в белой блузке с гипюровыми рукавами. Первая, с невозмутимым видом, курсировала от барной стойки, через вип-зону, к туалету, периодически возвращаясь со шваброй, чтобы вытереть лужу от пролитого на пол напитка. Вторая, лениво смотрела с диванчика на Никонова и иногда на несколько секунд доставала смартфон, чтобы снять видео. Потом она запросто поворачивалась к музыкантам спиной и принималась копаться в своем телефоне. Иногда девица вообще надолго покидала зал. Из этого можно было сделать вывод: либо она уже столько раз видела выступления "ПТВП", что пресытилась, либо, как говорится, "это все не её". Те же, кто точно уверен, что творчество "Последних танков в Париже" - это его, покидал клуб с чётким ощущением: всё-таки панк, чтобы там не говорили некоторые, живее всех живых. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

#МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб
24 марта 201714:49
  7189 1
#МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб
В Калининграде задерживают участников несанкционированной акции протеста
Фото горячей новости
14:41
  6531 37
В Калининграде стаффорд напал на французского бульдога и прокусил своей хозяйке палец
Фото горячей новости
25 марта 201717:22
  8618 6
Назван один из самых любимых автомобилей россиян
Фото горячей новости
25 марта 201714:56
  4929
В ночь на субботу под Нестеровом пьяный водитель врезался в дерево, пострадал пассажир
Фото горячей новости
25 марта 201710:59
  4912 3

Лента новостей

Картинка
И панк, и розы, и премьер: как прошёл калининградский концерт "Последних танков в Париже"
16:57
  39 0
Картинка
Ништяк здесь в Калининграде: репортаж с концерта Тимати в ДС "Янтарный"
16:07
  874 1
Картинка
Брактеаты Тевтонского ордена и две бронзовые фигуры над входом в здание УФМС на Советском проспекте. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"
16:03
  298 1
Картинка
Грибаускайте об "Искандерах" в Калининграде: Ракеты могут нести ядерный заряд и угрожают всей Европе
15:01
  701 3

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  2580 5
Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  4297 9
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo