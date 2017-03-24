Шувалов сообщил, что интересы "Мираторга" отстаивает сам Путин

Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сообщил, что калининградский агропромышленный холдинг "Мираторг" теперь будет поставлять свою продукцию в Японию благодаря протекции президента РФ. Такое заявление чиновник сделал во время рабочего визита в Калининград в пятницу, 24 марта.
"Президент, когда бывает на переговорах, везде говорит, что надо, чтобы продукцию "Мираторга" пустили на местные рынки. Как раз благодаря решению лидеров теперь продукцию из Калининграда будут экспортировать в Японию", – сообщил Шувалов.
По словам зампреда, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции имеют все возможности, чтобы развиваться в Калининградской области "очень бурно".
"Здоровое питание востребовано и в РФ, и у наших партнеров в ЕврАзЭС, и в странах Евросоюза. Эта же тенденция, кстати, сейчас сильно развивается и в КНР. Мы добиваемся, чтобы российская продукция поступала в КНР", – добавил Шувалов.
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