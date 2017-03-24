В Калининграде выбирают подрядчика для ремонта тротуаров на трёх улицах
Фото пресс-службы администрации Калининграда
В Калининграде объявлен открытый аукцион по выбору организации, которая займётся ремонтом участков тротуаров на трёх улицах города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Аукцион назначен на 17 апреля. Выбранный на нём подрядчик отремонтирует участки тротуаров по ул. Черняховского (чётная сторона) от дома №80 до ул. Сергеева, по ул. Коммунистической, 23-27 и по Московскому проспекту, 164-170.
В сообщении ведомства указано, что начальная цена контракта по всем трём объектам – 6,4 млн рублей. Ремонтные работы должны быть выполнены за 50 дней.
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