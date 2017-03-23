Синоптики рассказали калининградцам о погоде на выходных



В грядущие выходные в Калининграде будет довольно прохладно. Об этом сообщает центр погоды На выходных калининградцев ожидает похолоданиеВ грядущие выходные в Калининграде будет довольно прохладно. Об этом сообщает центр погоды "Фобос"



"В четверг Калининградская область окажется во власти антициклона. Его стараниями облаков в небе над регионом станет меньше и обойдётся без осадков. При этом температура воздуха будет активно повышаться", — сообщает портал.



В четверг, 25 марта, воздух прогреется до +12, в пятницу ожидается до +8 днём и +1 ночью, в субботу пойдёт дождь и похолодает до +5, в воскресенье синоптики обещают +6 и облачную, но сухую погоду.