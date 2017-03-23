Калининградскую компанию оштрафовали на 90 тыс. рублей за загрязнение воздуха

В Калининграде прокуратура привлекла к ответственности предприятие, которое загрязняло воздух. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа по региону.

По данным ведомства, фирма "Браво БВР" эксплуатирует плавильный цех, который расположен в пос. Прибрежный. Выяснилось, что в его выбросах присутствовали вещества, которые не были предусмотрены нормативами.